Zé Arigó, de filme na Netflix, incorporava espírito e operava com faca

"Predestinado", filme que entrou recentemente no catálogo da Netflix, narra a história do médium Zé Arigó. O longa, um dos mais vistos na plataforma, tem Danton Mello na figura do médium.

Quem é Zé Arigó

Zé Arigó foi um médium que ficou conhecido por realizar cirurgias espirituais com o auxílio do espírito de Dr. Adolph Fritz, médico alemão que morreu no período da Primeira Guerra Mundial.

O médium nasceu em Congonhas (MG) em 1921. Sua história foi registrada no livro "Arigó e o espírito do Dr. Fritz" (1974), de John Fuller.