'Voltar à infância': Rodrigo Sant'Anna celebra cena de filme 'Tô de Graça'

Rodrigo Sant'Anna e Isabelle Marques protagonizam a primeira cena de "Tô de Graça: O Filme", divulgada com exclusividade por Splash.

É uma cena belíssima. Vocês não acreditam que ela foi feita às 4h. A gente estava gravando a primeira cena do dia, já com muito sono, mas tinha que manter a energia lá em cima.

Rodrigo Sant'Anna

'Sonho realizado'

Filme da continuidade à série de sucesso do Multishow. "É um sonho realizado ver essa família nas telas do cinema. Maior que a nossa ansiedade, só mesmo a do público. Será um arraso!", comenta Isabelle.