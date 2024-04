Namoro de filho de Gal com mãe de ex vira argumento em disputa por herança

Ela afirma que Gabriel está sendo manipulado pela atual namorada, que é 30 anos mais velha. Gabriel teria namorado a filha dessa mulher e, agora, está com a mãe dela, segundo disse Wilma ao Fantástico. Os nomes das mulheres não foram revelados.

Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel (..). É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele.

Wilma Petrillo, ex-companheira de Gal Costa, em entrevista ao Fantástico

O jovem nega que tenha sido influenciado pela sua namorada. "Não vou querer entrar muito nessa questão afetiva da minha vida. Até porque eu escolho com quem eu quero estar e quando quero estar."

Abri meus olhos, eu mesmo [sobre a decisão de brigar pela herança da mãe]. Depois, minhas advogadas me ajudaram e abriram mais meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas.

Gabriel, filho único da cantora Gal Costa, em entrevista ao Fantástico

Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo falam ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

A disputa pela herança

Gabriel saiu da casa em que morava com Wilma Petrillo em janeiro. Desde então, decidiu brigar na Justiça pela herança da mãe. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.