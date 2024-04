Com K-pop LGBTQIA+, OnlyOneOf dribla preconceito; grupo faz show hoje em SP

O restante do grupo também fez parte do elenco da série como coadjuvantes. As séries de BL (Boys Love) crescem cada vez mais na indústria coreana (impulsionadas pelo sucesso mundial dos BLs tailandeses) e criam fandoms muito fortes para os artistas envolvidos.

Os integrantes do OnlyOneOf são astros de série de BL (Boys Love) Imagem: The Chosunilbo JNS/Imazins/Getty Images

Com apenas oito episódios de 15 minutos, a série dividiu os fãs: alguns acharam importante a discussão prolongada da temática sobre a dificuldade de demonstrar afeto por causa do preconceito. Já outros fãs encararam como uma "exploração" sem necessidade.

Considerando que o país é bastante homofóbico, faz pouco sentido ir por esse caminho. No fim, ao colocar na balança, a representatividade mostrada é muito mais importante do que as conspirações de "queerbaiting" jogadas ao grupo.

Retorno ao Brasil

Não é a primeira vez do grupo em terras brasileiras. Eles trouxeram a turnê "OnlyOneOf Grand America Tour" em abril do ano passado para cá. Agora, o grupo retorna com outro disco lançado, o "Things I can't say lOve", e com outro lead single excelente, "dOpamine".