Gal Costa: namorada não precisa da herança minguada do Gabriel, diz defesa

Ela não quer falar da vida pessoal dela. Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel Luci Vieira Nunes, advogada

Filho de Gal nega que tenha sido manipulado pela companheira. "Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas", disse o rapaz, ao Fantástico.

Patrimônio

Gal Costa deixou dívidas com impostos Imagem: Lucas Lima/UOL

Defesa de Gabriel afirmou a Splash que a artista deixou uma mansão em São Paulo, obras de arte, dois automóveis de luxo, joias e recursos financeiros em contas bancárias no Brasil e no exterior. Os valores ainda não foram apurados.

"Eu sei de alguns itens da minha mãe. Alguns imóveis. Não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que a minha mãe tinha, ou talvez não tenha mais. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber o que aconteceu", disse o rapaz, em entrevista ao Fantástico (Globo).