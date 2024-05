Kelly Key diz que quase descobriu aborto no programa do Faustão: 'Triste'

Kelly Key, 41, contou em stories no seu Instagram, na tarde desta quinta-feira (2), que por pouco não descobriu que havia perdido seu bebê no antigo Domingão com Faustão, em uma transmissão que seria ao vivo.

O que aconteceu

A cantora iniciou o desabafo falando sobre a exposição da sua vida pessoal. "O dia que eu quase descobri que eu tinha sofrido um aborto ao vivo no programa do Faustão. Antes de engravidar do Vitor, eu perdi uma gestação. Quem viveu nessa época sabe bem, como foi um relacionamento explorado pela mídia, né. Então, a gravidez era algo que todo mundo queria falar sobre".

Ela, que já era mãe de Suzanna Freitas, 23, estava grávida novamente e foi convidada pelo Faustão para anunciar a gestação. "A gente já tinha a Susana. Estava com três anos. Eu falava nas entrevistas que já tinha a Susana e queria um menino. O Faustão me convidou para o programa dele para gente falar e mostrar para as pessoas o sexo do bebê em tempo real", disse ela, que já estava em uma relação com Mico Freitas.