Nostalgia e turnê em estádios: saiba como será o aguardado retorno do TXT

O grupo Tomorrow x Together fez uma coletiva de imprensa sobre o aguardado comeback na madrugada desta segunda-feira (1). O evento ainda contou com o lançamento do novo álbum, "minisode 3: Tomorrow".

Pose da coreografia de "Deja Vu" na coletiva do TXT Imagem: Divulgação/HYBE

Com pouco menos de uma hora de duração, o evento que Splash acompanhou teve abertura com os membros se apresentando individualmente para fotos. Cada um ficava cerca de 2 minutos posando para os fotógrafos do local, já com a roupa que utilizam na performance do lead single, "Deja Vu".

A ordem de apresentação foi a de costume dos grupos de k-pop: líder, seguido do mais velho ao mais novo, o maknae (portanto tivemos a sequência Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai). Em seguida, os cinco membros posaram para algumas fotos juntos, incluindo alguns spoilers da coreografia do refrão da canção, com a cabeça para o lado e os braços para cima, bem emos dramáticos.