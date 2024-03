Eliana chega à fazenda e é arrebatada por paixão antes da morte de Venâncio

É uma personagem que se transforma muito no encontro com a natureza. O encontro com Damião é uma forma de traduzir fisicamente esse encantamento que acontece quando ela chega nesse lugar. E vai meio na contramão do que se espera da Eliana, por isso, acho que é um personagem tão interessante do Benedito [Rui Barbosa] e agora, do Bruno [Luperi].

Eliana ficará entregue a Damião, assegura Sophie Charlotte, que é um homem rústico e bem diferente de Venâncio. Mas não para assumir publicamente um romance. O que ela quer mesmo é um amante - até porque não pode perder o dinheiro de Venâncio — e vai deixar bem claro ao ex-matador.

Paixão complexa e improvável de acontecer, mas a Eliana com certeza fica bem entregue e encantada pelo Damião... Não sei se a paixão é uma coisa lógica. Apenas aconteceu. É para ser arrebatadora e, inclusive, arrebatadora para ela. Como ela é errante, ela se entrega, em algum momento, por inteira, assim como ela foi no casamento. Ela pode parecer segura, dona de si, mas tem aí muita carência.

Feedback positivo

Em bate-papo com Splash, Sophie disse estar com saudade de fazer TV aberta - após papéis no streaming como a Maíra de "Todas as Flores". "Feliz com a repercussão até agora. É um desafio muito grande. É curioso perceber, por exemplo, as redes sociais respondendo com tanta velocidade a cada cena, a cada frase, o que pode virar meme, essa sede do público. A Eliana tem pano para manga"

Ela não assistiu à "Renascer" em 1993, mas buscou algumas cenas recentemente por curiosidade sobre o trabalho de Patrícia Pillar na versão original — em especial, no encontro com o Damião de Jackson Antunes. Sophie e Patrícia já trabalharam juntas em "O Rebu" (2014).