'Cem dias seguidos', '37 vezes em 7 dias': famosos fazem 'maratona' de sexo

Deborah Secco posa em cliques sensuais com o marido, Hugo Moura Imagem: Jorge Bispo

Deborah Secco contou em 2020 à apresentadora Sabrina Sato que, no início do namoro com o ator Hugo Moura, os dois transavam em média dez vezes por dia. "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes por dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", relatou.

Maíra Cardi revelou que no início do relacionamento com Arthur Aguiar chegou a fazer sexo 11 vezes num único dia. O relacionamento chegou ao fim em outubro de 2022. Hoje, a influenciadora digital é casada com Thiago Nigro.

Antes da separação, Jonas e Mari Gonzalez contaram que já fizeram uma "maratona" de sexo. A "performance" do então casal teria durado mais de 12 horas. "Uma vez eu me recordo que a gente foi ao motel, chegamos umas 3, 4 horas da manhã e ficamos até 5 horas da tarde sem parar", disse Jonas, no Otalab.