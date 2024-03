Samara Felippo se revolta com mensagem: 'Não é possível ficarem impunes'

A fã contou que vive um problema com um ex-marido. "No meu caso, eu me separei quando a minha pequena tinha 3 meses, pois eu e ela fomos agredida pelo 'genitor'. Ele pagou pensão judicialmente por 3 anos depois sumiu, teve outros relacionamentos e teve filho. Faz 4 anos que não dá pensão e nem visita ela... se bem que a parte da visita quem perde é somente ele mesmo".

Samara finalizou. "Sigo forte sabendo que é além do que me devem, mas também pelo que devem para todas nós."

Bastidores da separação

Samara Felippo publicou um vídeo onde revela mais detalhes do processo judicial que tem contra o atleta há 11 anos. "Além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão atrasada", começou seu desabafo na última terça-feira (26). Débito este que chegou ao montante de R$ 11,7 milhões em 2023.

"Eu não sei se é uma retaliação comigo, eu sei que estou sozinha tendo que custear todas as despesas das meninas." Samara explica que usa o valor dado pelo pai, para saúde, educação e para pagar aluguel.

A troca de farpas entre o ex-casal começou na semana passada. Segundo Samara revelou, os dois estão em disputa judicial por um imóvel comprado quando estavam juntos. A revelação foi feita através das redes sociais.