Renato Machado comemora volta para casa após internação: 'Ajeitar partes'

"A volta para casa é sempre um momento de relax. Você está no hospital, está fazendo alguma coisa, está fazendo radiografia, vai fazer uma ressonância, tem toda essa movimentação. Aí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. E voltar pra rotina de casa é sempre bom", destacou.

Renato Machado deixou a Globo em 2021, após 40 anos de contrato com a emissora da família Marinho. Ele foi correspondente em Londres, editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, colunista do Jornal da Globo e fez reportagens especiais para o Globo Repórter.

Agora, ele ainda faz colunas para jornais e trabalha com as redes sociais, se dedicando a falar de cultura, estilo e vinhos.