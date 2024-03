Pronta para trair, Mariana comemora pedido de Inocêncio para João Pedro

No capítulo de "Renascer" desta sexta-feira (29), João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa de seu consentimento para se casar com Sandra. Pastor Lívio diz a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo.



João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinha por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Rachid.



Egídio diz a Sandra que ela não tem mais pai. Morena, por sua vez, fala para ela que João Pedro está pagando um preço alto por manter o relacionamento dos dois.



José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de roubar o dinheiro dele. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer a João Pedro que quer que o filho mande Sandra embora.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.