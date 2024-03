Tatuou foto de Elias Maluco: qual a relação de Oruam com poderosos do crime

Ele é condenado por tráfico de drogas e homicídio. Ao todo, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Atualmente, Marcinho VP está no presídio federal de Catanduvas (PR).

Crimes do pai não têm ligação com a carreira de Oruam. O cantor defendeu este ano que a trajetória musical dele nada tem a ver com o passado de Marcinho VP.

Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso. Eu bombei não falando nada com meu pai, bombei com a minha música, sozinho.

Oruam em entrevista ao podcast PodPah.

Ação no Lollapalooza teve objetivo de falar sobre a "saudade do pai". Após as imagens vitalizarem, Oruam fez um texto explicando a relação que tem com Marcinho VP desde a infância.