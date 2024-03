Oruam veste a cara do pai, líder do CV preso, com a palavra liberdade

Em dezembro, Oruam compartilhou com os seguidores que tatuou o rosto do pai do lado esquerdo do peito. O músico, que tem todo lado esquerdo do peito tatuado, também tatuou o rosto de seu "tio" Elias Maluco — condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e encontrado morto no presídio federal de Catanduvas (PR), em 2020— na barriga.

Apesar de defender o pai nas redes sociais, Oruam ressalta que não "tem nada a ver" com os crimes cometidos por seu genitor. Ainda, o rapper afirma que Marcinho VP "é o melhor pai do mundo" e que costuma visitá-lo na cadeia, no Paraná.

Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso. Eu bombei não falando nada com meu pai, bombei com a minha música, sozinho.

-- Oruam em entrevista ao podcast PodPah

Splash não conseguiu contato com a assessoria de Oruam para pedir um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é Marcinho VP?

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, está detido em um presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR). Ele é apontado como líder máximo do Comando Vermelho e, mesmo preso, mantém influência dentro da organização criminosa que atua principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro.