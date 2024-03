Atriz morre após doença rara e parte do cérebro é doada para estudo

A morte foi anunciada por seu ex-marido, Tim Matheson, ator de "Virgin River', da Netflix.

"É com pesar que compartilho a notícia do falecimento de Jennifer Leak", escreveu o ator de "Virgin River", 76 anos, no Facebook.

"Ela não era apenas minha irmã na tela em 'Yours, Mine and Ours', mas também minha amada primeira esposa. Jennifer era uma mulher notável, forte, adorável e incrivelmente talentosa", disse Matheson.