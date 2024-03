Lembra dela? Mulher Melancia comemora 36 anos ao lado do marido jogador

Andressa Soares, que ficou conhecida como Mulher Melancia, está fazendo aniversário. Ontem, a ex-assistente de palco completou 36 anos e ganhou uma série de homenagens nas redes sociais.

Uma delas foi a do jogador de futebol Michel Macedo, marido funekria, com quem ela vive em Belém do Pará. O lateral-direito, que já teve passagens por clubes como o Corinthians, hoje atua no Paysandu, com sede na capital paraense.

Michel e Melancia estão juntos desde 2017 e tem um filho, Arthur, nascido em 2020. Ela trocou as telas por uma vida mais discreta ao lado da família, mas continua trabalhando como influenciadora no Instagram, compartilhando seus treinos de musculação com mais de 1,2 milhão de seguidores.