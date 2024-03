João Gomes rebate críticas por não trocar fraldas do filho: 'Eu sei'

Nas redes sociais, a fala do artista recebeu críticas, entre elas, a da influenciadora Isabelli Prates, produtora de conteúdo sobre a maternidade, responsável pelo perfil "Depois que pari duas". "Apresento a vocês a maior desculpa usada pelos homens para se livrar de tarefas domésticas e do cuidado com os filhos."

O cantor se incomodou com o post da influencer e respondeu nos comentários.

Olha, me desculpa, mas você tá sendo só desrespeitosa. Eu sei fazer as coisas, sim, e ajudo minha esposa de diversas maneiras. Aprendi a trocar fralda, segurar o menino, esperar ele arrotar todas as simples atividades, incentivo minha esposa a se alimentar melhor por conta da amamentação e se você me acompanhasse você ia ter visto isso tudo durante esse meu primeiro período sendo pai. João Gomes, ao responder crítica sobre não trocar fraldas do filho. João Gomes, ao responder crítica de influenciadora

Essa é a primeira semana que tenho para me dedicar ao meu trabalho, depois de um mês sem shows e totalmente dedicado a esse primeiro momento de puerpério. Eu vi isso (o seu post) com uma profunda tristeza, pois você não sabe da nossa realidade? E ainda cortou a parte na qual eu falo que gosto de dar banho, que é o meu momento com a criança?

Na sequência, foi a vez de Ary Mirelle, mulher de João, se manifestar sobre o assunto e defender o marido.