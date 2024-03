Inácio joga balde de água fria em Rosário após desabafo sobre sonho

No capítulo de "Cheias de Charme" desta sexta-feira (29), Rosário conversa com Inácio sobre o seu sonho de virar cantora. Porém o namorado a ignora, conta que ele e Sidney compraram o Aperitivo Bufê e propõe que ela trabalhe com os dois.



Penha vai resolver problemas do trabalho quando é avisada por Alana de que Patrick brigou na escola. Sidney descobre que o bufê tem uma encomenda pendente para entrega e se desespera. Inácio pede a ajuda a Rosário para salvar o bufê.



Ariela conta para Humberto que ficou amiga de Chayene. Sônia ajuda Cida a se arrumar para o encontro com Conrado. Samuel para no hospital por bebedeira e Penha vai buscá-lo no lugar de Lygia.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.