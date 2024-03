Inscrições para o BBB 25 serão feitas em dupla; entenda

O BBB 24 (Globo) está em reta final e as inscrições para a 25ª temporada do reality devem começar em breve, com uma novidade: na primeira etapa, serão feitas em duplas.

Como funcionará

A inscrição será em dupla. É fundamental, contudo, que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço.