Rosário cai pra trás com traição de Fabian em cima do palco

No capítulo de "Cheias de Charme" desta quinta-feira (28), Cida diz a Conrado que seus pais querem conhecê-lo. Rosário grava seu CD no estúdio de Kleiton enquanto Inácio sai com Dinha e Heraldo.



Cida conta para Sarmento sobre seu namoro com Conrado. Laércio confessa a Chayene que colocou sonífero em sua bebida para atrapalhar o encontro com Fabian. Sônia apoia o namoro de Cida e Conrado. Sarmento pede a Humberto para investigar a vida de Otto Werneck.



Penha encontra o dinheiro de Alejandro. Humberto descobre que Otto está ampliando seus negócios no Rio de Janeiro. Crente que vai cantar com Fabian, Rosário perde lugar para Dani Suzuki. Inácio encontra o CD autografado por Fabian e pensa que está sendo traído pela namorada.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.