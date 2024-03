Vênus descobre mistério sobre passado de seu pai: 'Foi assassinado?'

O ex de Paulina (Lucy Ramos) questiona Vênus sobre sua mãe. "Sua mãe continua não mandando notícia?", pergunta ele. "Eu já me acostumei. Sempre foi assim. Sumiu no mundo, não me procura", responde a moça.

Enquanto conversam, eles mexem em caixas com pertences pessoais de Pedro. A sobrinha de Catarina (Arlete Salles) encontra bilhetes misteriosos para seu pai que dizem: "Pedro, seu tempo está acabando. Faça o que eu mandei imediatamente!".

Vênus fica intrigada com a descoberta. "Quem queria matar o meu pai? Por quê? Será que o acidente... Não foi um acidente? Será que o meu pai foi assassinado?", questiona.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.