'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 30/03

Electra agradece a atitude de Luca. Andrômeda se desculpa com Chicão. Júpiter usa parte do dinheiro do cartão que pegou com Catarina. Guto tenta alertar Lupita contra Júpiter. Luca e Electra passeiam em um parque. Plutão se interessa por Nicole. Vênus critica Catarina por dar o cartão com o dinheiro para a reforma da galeria para Júpiter e Andrômeda. Vênus se surpreende com a compra feita pelos irmãos.

Terça-feira, 26 de março

Electra pede para Luca acreditar em sua inocência. Jéssica descobre que Luca defendeu Electra na faculdade. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter devolvam o que compraram e recuperem o dinheiro. Luca conversa com Tom sobre Electra. Electra pede para Murilo ajudá-la a provar sua inocência. Vênus tem um pesadelo com o acidente que tirou a vida de seu pai. Lupita ouve Elisa debochar de sua foto para Júpiter. Luca termina o namoro com Jéssica.

Quarta-feira, 27 de março

Luca conta para Jéssica sobre seu reencontro com Electra. Electra diz a Vênus que investigará seu caso para provar sua inocência. Lupita fica arrasada com os comentários maldosos de Elisa e Júpiter sobre sua aparência. Alguns dias se passam. Tom avisa a Vênus que procurará Paulina. Paulina manipula os filhos contra Tom. Plutão confunde Max, namorado de Nicole, com um bandido, causando um conflito entre os três. Andrômeda desmaia na kombi de Chicão. Jéssica pede para Chantal espionar Luca. Murilo exige que Luca se afaste de Electra. Tom conta a Paulina que está namorando Vênus.

Quinta-feira, 28 de março