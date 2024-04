Zefa Leonel cai para trás com descoberta de Quinota sobre pedra preciosa

No capítulo de sábado (27), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica chocada com a descoberta de Quinota (Larissa Bocchino) sobre as pedras preciosas que tanto procura.

Tudo começa quando a protagonista decide lavar o vestido que a mãe usou ao sofrer um acidente na gruta. "Mas o que é isso? Que esquisito. Esse pó prateado não sai de jeito maneira...", diz a jovem ao pendurar a roupa no varal.