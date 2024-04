Após largar Gilda no altar, Gustavo volta para Dinorá em 'Paraíso Tropical'

Gustavo abandona Gilda no altar. "Gilda, me perdoa! Do fundo do meu coração, me perdoa! Eu peço perdão a todos vocês que vieram aqui. Eu posso parecer um canalha, mas eu não posso… Eu não posso me casar!", diz ele.

Por fim, o homem se reconcilia com a ex-mulher. Gilda encontra um novo amor ao lado de Vidal (Otávio Müller).

A reprise de "Paraíso Tropical", novela de 2007, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares.