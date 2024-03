Com caso Marielle, GloboNews bate maior audiência de 2024

Após cobertura detalhada do caso da prisão dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a GloboNews bateu a maior audiência de 2024.

O que aconteceu

Os irmãos Domingos e Chiquinhos Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa, foram presos no último domingo (24), com suspeita no envolvimento no assassinato da vereadora do Rio, em março de 2018.

A GloboNews foi a Líder da TV por assinatura durante todo o domingo. Com o noticiário ao vivo, o canal obteve uma audiência 98% maior do que a soma dos canais de notícias. No Rio de Janeiro, a audiência foi 268% acima da soma dos concorrentes.