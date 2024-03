Boyband Westlife reencontra fãs em show nostálgico e cheio de hits em SP

Depois, passearam por vários sucessos, sobretudo do início de carreira, como "When You're Looking Like That", "My Love", "I Lay My Love on You", "Swear It Again" e "Flying without Wings".

Os covers são outro forte da banda e, dessa seara, fizeram boas versões de "What About Now", "Mandy", "Uptown Girl" e um trecho à capela de "More Than Words", do Extreme, além de ter dedicado todo um set para clássicos do ABBA, com "Mamma Mia", "Gimme Gimme Gimme", "Money, Money, Money", "Take a Chance on Me", "I Have a Dream", "Dancing Queen" e "Thank You for the Music". Com essa configuração de canções, transitaram da música romântica ao pop e rock.

A apresentação do Westlife no Espaço Unimed, em São Paulo Imagem: Reprodução YouTube

É interessante observar que, ao vivo, o Westlife está mais para um grupo vocal como Il Divo, guardadas as devidas proporções, do que propriamente para um modelo de boyband mais popular, como Backstreet Boys, N'SYNC, One Direction ou mesmo BTS.

Os shows dos irlandeses não contam com uma megaprodução, tampouco eles apresentam no palco coreografias exaustivamente ensaiadas, sincronizadas e superelaboradas.

Claro que o trio dança, se movimenta no palco, faz trocas de figurino, mas o foco de sua performance está, principalmente, na voz — daí a comparação com Il Divo. O cantor Shane Filan se destaca como o vocalista principal da banda, seguido por Nicky Byrne e Kian Egan como espécie de segundas vozes — mas que também ganham protagonismo em algumas canções.