Baby do Brasil responde Jojo Todynho e volta a falar em 'arrebatamento'

Baby do Brasil compartilhou um vídeo de Jojo Todynho para falar sobre o "arrebatamento" que acontecerá no apocalipse.

O que aconteceu

No vídeo, Jojo diz que Deus a está "chamando". "Eu vou me consertar aqui com Deus. Deus já tá me chamando faz tempo. Eu tô esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara. Ele deixa as coisas acontecerem, para ver se acorda para a vida. Ele está só me avisando. Quando eu tomar um socão no olho, vai ser pela dor", disse a cantora no vídeo. A gravação, aparentemente, é antiga — Jojo ainda não tinha raspado o cabelo.