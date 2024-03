Quais itens Enzo Celulari 'rouba' de Claudia Raia e irmã para compor looks?

Enzo Celulari, 26, admite que "rouba" itens da mãe, Claudia Raia, e da irmã, Sophia Raia, para compor os próprios looks.

O que disse Enzo Celulari

"Não tem sido tão comum (pegar os itens), mas ainda acontece. Eu vejo uma calça e penso: 'Vai ficar boa'. Às vezes acontece com uma jaqueta. Também acontece com meu pai (Edson Celulari), vou muito no armário dele"

Enzo Celulari em papo exclusivo com Splash no estande da Johnnie Walker no Lollapalooza 2024

Enzo explicou critério para escolher roupas. "Independentemente de serem itens masculinos ou femininos, se eu gosto em mim e dá vontade de usar, estou usando."