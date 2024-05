Bactérias e parasitas: após enchentes, RS pode sofrer crise sanitária

Os riscos que chegam com pets e mosquitos

Outro aspecto muito relevante nessa tragédia se refere aos animais de companhia afetados e resgatados. A mobilização da comunidade em resgatá-los, abrigá-los, tratá-los e eventualmente os encaminharem de volta aos tutores ou para adoção tem sido comovente.

Mas a saúde desses animais também deve ser motivo de preocupação, pois várias doenças que os afetam são transmissíveis para pessoas. Assim, reforços de vacinações (contra raiva, leptospirose e outras) e tratamentos antiparasitários (verminoses, pulgas) são críticos nessa situação, pois visam, além de preservar a saúde animal, preservar a saúde das pessoas em seu entorno.

O retorno das águas aos seus níveis normais e das pessoas às suas casas (ou moradias temporárias) não encerra o ciclo das possíveis consequências sanitárias. À medida que as águas baixarem, milhares de depósitos de água se formarão, propícios a procriação do Aedes aeqypty, transmissor do vírus da dengue.

Assim, além das doenças mencionadas acima, os cuidados públicos e individuais com a dengue devem ser redobrados, pois condições muitos propícias à proliferação dos mosquitos e a explosão dos casos parecem iminentes. Além disso, àquelas pessoas que retornarão às suas casas após a redução do nível da água, recomenda-se o uso de luvas e botas de borracha durante a limpeza, para evitar o contato com água e lama contaminada.

A reconstrução requer a participação de todos

Passada a crise humanitária e sanitária aguda, o momento de reconstrução da infraestrutura pública deve incluir necessariamente a limpeza criteriosa dos ambientes urbanos, a recuperação de estações de tratamento de água e esgoto, além dos sistemas de esgotamento pluvial das cidades, para que eventuais eventos futuros tenham menor impacto sanitário. As deficiências na estrutura e operação do sistema oficial de saúde no enfrentamento da crise também podem servir de lições, ensejando ações oficiais para corrigi-las.