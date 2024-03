Luis Miguel investe em clima romântico, mas não canta hit 'La Barca' em SP

Mas Luis Miguel cometeu uma falha imperdoável: não incluiu "La Barca'" um dos maiores hits de sua carreira e que ajudou a popularizar seu nome no Brasil, após ter entrado na trilha da novela "Deus Nos Acuda" (1992/1993) como tema do casal protagonista formado por Claudia Raia e Edson Celulari.

O cantor Luis Miguel trouxe seu pop romântico para show único no Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (23) Imagem: Reprodução YouTube

Vendo o setlist do show em outras cidades, "La Barca" já não constava na lista, mas a esperança é que o artista abrisse uma exceção no país, sabendo do grande sucesso que a canção fez por aqui, e a cantasse no bis.

"La Barca" poderia ser uma espécie de redenção dentro de um repertório irregular e sem muita "costura" do cantor. Luis Miguel investiu nos covers, muito presentes em sua obra, e nos pot-pourri.

Começou a apresentação em alta frequência com dois covers que são sucessos de sua carreira: "Será Que No Me Amas", versão de "Blame it To The Boogie", dos The Jacksons, e "Amor Amor Amor", versão 'acelerada' de "Amor", de Bing Crosby.

Emendou com a romântica "Suave" e as sofrências "Culpable o No", "Te Necessito" e "Hasta Que Me Olvides", acompanhado em coro e por um festival de luzes de celulares pelo público. Enquanto isso, o telão projetava símbolos tropicais, como palmeiras, e iluminação trazia cores vibrantes, numa estética meio Miami Beach.