Fãs aguardam aparição de Madonna na frente do Copacabana Palace

A três dias do maior show da carreira de Madonna, os fãs da artista passam o dia cantando e chamando por ela na porta do Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro, na expectativa que a diva do pop apareça na janela em algum momento.

O que aconteceu

Fã da artista desde os 12 anos, Caroline Amorim, 30, servidora pública e moradora de São Gonçalo, região metropolitana da cidade, conta que essa vai ser a primeira vez que ela vai assistir a artista de perto, no próximo sábado (4), na praia de Copacabana:

"Ela é uma divindade, é o Deus do pop, não tem jeito. Sou fã da Madonna desde os 12 anos. Nunca consegui ir antes por dificuldades financeiras, mas agora estou muito feliz e com uma expectativa imensa. Vai ser coisa de outro mundo, uma revolução em shows" disse a fã, fantasiada com a roupa do clipe de "Like a Virgin". Mas a música preferida mesmo de Caroline é "Like a Prayer".