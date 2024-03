Jessie Reyez aquece corações no meio da maratona de shows do Lollapalooza

A cantora e compositora canadense Jessie Reyez juntou um público fiel, incluindo um rapaz que tinha uma tatuagem em sua homenagem. Ela trouxe um show pautado pela luta feminista que chegou ao ápice durante a música "Gate Keepers".

"Essa música eu fiz depois de que um produtor musical me falou que só faria música pra mim se eu transasse com ele. Daí eu respondi: 'Fuck you' e fiz essa música."

Em seguida, ela convidou a plateia para meditar e gritar com ela. Um show que mais parecia um ensaio com plateia, pois ela passou o tempo todo conversando e interagindo com os fãs, ora em inglês ora em espanhol.