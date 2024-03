Win Butler, do Arcade Fire, dá guitarra a fã e depois toma de volta; veja

O guitarrista e vocalista do Arcade Fire, Win Butler, fez a alegria de um fã ao presenteá-lo com sua guitarra, mas o instrumento foi tomado de volta.

O que aconteceu

Logo no começo do show, Win Butler desceu do palco e foi para perto dos fãs. Ele cumprimentou algumas pessoas que estavam próximas da grade e chegou a presentear uma delas com sua guitarra.

Homem "tomou" o equipamento. Entretanto, para decepção do "felizardo", o instrumento foi recuperado por um membro da equipe da banda canadense poucos segundo depois. Nas mesmas imagens, é possível ver um homem todo de preto, com gorro na cabeça, recuperando a guitarra dada ao fã na plateia.