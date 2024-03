Competente, irlandês Hozier faz Lollapalooza cantar seu maior hit em coro

Sem concorrentes nos outros palcos, Hozier conseguiu reunir bom público no palco Samsung Galaxy no final de tarde deste sábado (23), no Lollapalooza.

O cantor irlandês não é exatamente um showman, não é um popstar, mas sabe como se portar em um grande festival. Tem uma voz boa, meio grave, que casa bem com as canções que vão do blues ao folk e a um rock mais tradicional.

Um de seus principais hits, "Take Me to Church", encerrou a apresentação de São Paulo cantada em coro pelos fãs. Seus versos dão uma pista de como é o tom das canções de Hozier: