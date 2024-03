Volta à Globo após 20 anos: quem é próxima primeira-dama dos festivais BR?

Lívia Rossy, 42, voltou à Globo após 20 anos de ausência para compor o elenco de "Família é Tudo". Ela é casada com Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina — idealizador do Rock in Rio, do The Town e, agora, coprodutor do Lollapalooza em 2024

Quem é Lívia Rossy

Atriz foi revelada pela Globo em "Uga Uga" (2000). A última participação da atriz em novelas da emissora antes do retorno foi em "O Beijo do Vampiro" (2003).

Após participar de novelas da Record até 2013, ela fez uma pausa na carreira com foco na maternidade. Ela teve dois filhos no relacionamento com Rodolfo Medina: Bruna e Pedro.