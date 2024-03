Novo dorama da Netflix é inspirado na herdeira da Samsung? Achamos que sim

No material de divulgação, a Netflix ainda brincou com o "clichê":

A filha da família mais rica da Coreia se casa com um simples funcionário. Eu não podia pedir um clichê melhor que esse.



A minha nova série coreana Rainha das Lágrimas, com Kim Soo-hyun e Kim Ji-won, é da mesma autora de Pousando no Amor e estreia dia 23 de março. pic.twitter.com/32lGYmpA2q -- netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 19, 2024

Onde a ficção encontra a realidade

Um dos principais indícios de inspiração na história da herdeira da Samsung é justamente o enredo principal do dorama. Assim como o casal de protagonistas, Lee Boo-jin, a princesa da gigante sul-coreana, se casou com Im Woo-jae, que trabalhava como guarda-costas de seu pai, o CEO Lee Kun-hee, e até ficou conhecido como "Sr. Cinderela".

Além disso, as turbulências no relacionamento mostradas no trailer podem ser mais um sinal de inspiração. O casal real sofreu com rumores de traições e brigas, que levaram ao divórcio milionário em 2019. Resta saber se a série terá um final mais feliz.