Lollapalooza Brasil começa sob chuva; acompanhe momentos iniciais do evento

Luisa Sonza enfrentou chuva, ventos fortes e o dia mais rockeiro do Lollapalooza, que tem Blink-182 como headliner, para entregar seu show. Nada melhor poderia descrever a apresentação da cantora como a expressão "as aparências enganam". Hoje foi o dia que uma multidão vestindo camisetas pretas e ansiosa pelos acordes melancólicos do Blink-182 se rendeu à mistura de pop, bossa nova e até de funk que ela destaca em seu novo álbum, "Escândalo Íntimo".

Veja: Luisa Sonza enquadra repórter que a criticou

Público que chegou cedo ao Lollapalooza assiste ao show do Rancore, o primeiro dos palcos principais Imagem: Luccas Lucena/UOL

As ativações das marcas já registram grandes filas, como a da Sadia e da Coca-Cola. As tendas de alimentação seguem com movimentação tranquila.

Confira início do show de Dexter 8º Anjo no Lolla