Como chegar ao Lollapalooza? Confira meios de transporte para o festival

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste final de semana, entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. O Splash UOL te conta quais os meios de transporte disponíveis para você ir e voltar do festival sem preocupações.

Como chegar no Autódromo de Interlagos:

Transporte público

Todas as linhas de metrô e trem da cidade de São Paulo funcionarão 24 horas para transferência entre linhas e desembarque no dia do festival. É a primeira vez que isso acontece para o Lollapalooza Brasil, repetindo o esquema bem-sucedido no The Town.

A estação Autódromo, da linha 9 de trem, funcionará 24 horas para embarque e desembarque. Ela é a mais próxima do local do evento: fica a 10 minutos de caminhada do portão G.