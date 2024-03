Climão no Lolla: quem é o repórter que levou 'fecho' de Luísa Sonza ao vivo

Dois anos depois do fim de seu relacionamento com Gregório Duvivier, Clarice Falcão começou a namorar Guedes, mas, os dois aparecem raramente juntos, optando por ter um relacionamento mais privado.

Em 2022, começaram boatos de que Guilherme teria terminado com Clarice e começado a ficar com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara, mas, ele e Clarice apareceram juntos novamente no ano seguinte.

Com mais de dez anos de carreira na cobertura de entretenimento, Guedes trabalha atualmente com shows ao vivo no Multishow, faz parte do programa Experimente no Canal Bis e cobre pop no podcast Queijo Quente.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista também cobre os mais diversos assuntos musicais, fazendo vídeos, por exemplo, sobre a diferença entre o funk brasileiro e o americano, a história da música eletrônica e a inteligência artificial.

Guilherme começou sua carreira cobrindo de tudo na Rádio Band FM em Brasília, mas, em 2011, veio para São Paulo para trabalhar com jornalismo musical e já escreveu para o Vírgula, antes de entrar no Multishow, onde é repórter e já foi roteirista.