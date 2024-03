Samara Felippo desmente Leandrinho e promete expor provas: 'Não desistirei'

O que disse Leandrinho?

Hoje, o ex-atleta divulgou nota em que acusa a ex-esposa de mentir. "Nunca gostei de polêmicas e de ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felippo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas".

O ex-jogador confirmou haver um processo judicial, mas diz que tramita em segredo de Justiça. "Por esta razão, fico impedido de expor todos os detalhes."

Leandrinho diz ter gastado mais dinheiro que Felippo. "Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores".

Quanto ao fato do imóvel estar no nome do irmão de Leandrinho, o ex-jogador diz que Felippo estava ciente. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes".