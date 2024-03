Fofoca antiga: como começaram os boatos sobre amante do príncipe William

A conexão de Rose Hanbury com a realeza veio graças a sua avó paterna. Lady Rose Lambert foi uma das damas de honra no casamento da rainha Elizabeth II com o príncipe Philip, em 1947.

Desde então, as famílias permaneceram em contato e a ex-modelo até então fazia parte do círculo íntimo de Kate e William. Rose esteve presente tanto no funeral de Philip quanto no da rainha Elizabeth. O Palácio nunca respondeu às especulações envolvendo o nome de Rose e William.