Ana Paula Arósio, ex-galãs: 9 famosos que largaram a TV e mudaram de área

No entanto, a famosa largou as telinhas e as passarelas para se dedicar ao esporte e mantém uma rotina de "multiatleta".

Carlos Casagrande

Carlos Casagrande Imagem: PEDRO PAULO FIGUEIREDO/CZN

Afastado dos folhetins desde 2015, quando fez uma participação em "I Love Paraisópolis", Carlos Casagrande trocou a carreira de ator pela de empreendedor e, inclusive, deixou o Brasil para morar em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Marcelly, e dos filhos Theo e Luca.

Em 2020, Casagrande contou ao UOL que deixar de atuar não estava em seus planos, porém "as circunstâncias é que me levaram a me afastar das novelas". "Ainda sou muito jovem e, como ator, posso representar qualquer papel com qualquer idade. Nunca deixarei de ser ator, está em minhas veias", completou, ressaltando que "ator não tem fim de carreira, tem pausa".