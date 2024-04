Radamés diz que foi pivô da separação de Belo e Viviane Araújo

Radamés Furlan, 38, expôs na tarde de hoje, que teve um caso extraconjugal com Viviane Araujo, 49, no período no qual ela estava casada com Belo, 50.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada para a Quem pela assessoria de imprensa do jogador de futebol.

Expondo a verdade: "Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade".