Apontado como novo 007, ator tem casamento polêmico e é herói da Marvel

Aaron Taylor-Johnson pode ser o novo 007 Imagem: Aldara Zarraoa/Getty Images

Em 2009, interpretou John Lennon no filme "O Garoto de Liverpool", dirigido por Sam Taylor-Johnson, sua futura esposa. À época, ela tinha 42 anos, enquanto ele estava no auge dos 18 aninhos. O fato de ele ser tão novo chamou a atenção do público e mídia, que polemizaram bastante sobre o assunto. No entanto, não é — e nunca foi — um problema para os dois.

Eu realmente não tenho nada a esconder e estou seguro do que temos.

Aaron Taylor-Johnson, em entrevista à Esquire

O casal está junto desde o trabalho e tem duas filhas juntos, de 13 e 11 anos. Sam foi casada antes de Aaron e tem outras duas filhas, de 25 e 15 anos.

Sam Taylor-Johnson e Aaron Taylor-Johnson estão juntos desde 2009 Imagem: Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images

Por sua atuação como psicopata no filme de suspense "Animais Noturnos" (2016), Taylor-Johnson ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, sendo indicado ao Prêmio BAFTA de Melhor Ator Coadjuvante. Desde então, ele esteve também nos filmes de ação "Tenet" (2020) e "Trem Bala" (2022).