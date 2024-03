Nicolas Cage diz que pode não ter sido pago por filme que ganhou Oscar

Para o artista, a experiência de viver o personagem valeu a pena. "Não tinha dúvidas de que seria uma experiência e um ótimo filme. Eu não iria parar — quer me pagassem ou não, eu estava fazendo o filme", acrescentou na entrevista, realizada durante o Festival de Cinema SXSW.

A história do cachê não pago surgiu com Mike Figgis. O diretor de "Despedida em Las Vegas" disse ao The Hollywood Reporter que ele e Nicolas Cage não receberam seus honorários de US$ 100 mil (mais de R$ 503 mil na cotação atual). Ele contou que o estúdio havia dito que o filme não tinha dado lucro, mesmo arrecadando US$ 32 milhões (R$ 160 milhões) nas bilheterias nacionais.