Vai ter virada? Nova parcial da enquete UOL aponta quem deve sair do BBB 24

Falta pouco para o anúncio da eliminação desta semana do BBB 24. Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público no paredão.

O que diz a enquete

Segundo a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 18h30, Raquele alcançou uma alta porcentagem de rejeição, com 91,03%.

Caso essa previsão se confirme no resultado oficial, a doceira pode bater o recorde da edição. Até então, o título pertence a Marcus Vinícius, eliminado com pouco mais de 84%.