Cheias de Charme: resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

A novela "Cheias de Charme", escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, na Faixa Edição Especial, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 18 de março

Penha bota Sandro para fora de casa. Conrado se oferece para passar aniversário com Cida. Inácio beija Rosário novamente, e ela sonha com Fabian ao voltar para quarto. Conrado beija Cida. Penha faz entrevista na casa de Máslova. Lygia deixa Manu em casa porque a menina está doente e pede para Socorro cuidar dela. Máslova recebe dinheiro de Conrado para encomendar flores. Socorro deixa Manu sozinha para ir em teste na casa de Chayene. Rosário se prepara para cozinhar para Chayene enquanto ouve Fabian e lembra de momentos com o ídolo. Rodinei leva buquê encomendado para a mansão dos Sarmento. Lygia questiona OAB de Elano, mas juíza permite participação. Penha diz para Chayene pedir perdão a ela de joelhos. Cida recusa anel de Rodinei. Chayene nega acordo com Penha. Conrado marca encontro com Cida. Lygia chega em casa e descobre que Socorro deixou Manu sozinha. Cida descobre que Conrado acha que ela é filha do Sarmento.

Terça-feira, 19 de março

Cida explica a Conrado que não é filha dos Sarmento, mas omite que é empregada. Brunessa flerta com Rodinei. Lygia briga com Socorro por deixar Manu sozinha. Sidney insiste e sugere que Rosário desista do sonho de ser cantora e os dois lembram de quando ela foi adotada. Chayene elogia comida de Socorro e dispensa Rosário. Sarmento e Sônia conversam e dizem a Cida que vão assinar o salário dela como doméstica. Lygia conta que viu Socorro na casa de Chayene. Sarmento descobre que está praticamente falido. Lygia se apresenta como advogada e exige atendimento para Sandro. Rosário compõe, Inácio a visita com buquê de flores, mas ela evita levá-lo ao quarto. Cida fica nervosa ao receber visita de Conrado na mansão.