Lucas Guimarães sobre bastidor do SBT: 'Se Silvio não gosta, não vai ao ar'

Lucas Guimarães, que esteve no aniversário da influencer Emily Garcia na ultima terça (12), conversou com Splash sobre sua estreia no SBT e a relação com Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, que está comandando a emissora.

O marido de Carlinhos Maia não escondeu sua ansiedade em compartilhar com o público o resultado de seu programa, Eita Lucas, que deve chegar na grade da emissora em maio de 2024.