Schueng: Wanessa no Fantástico promete entrevista preguiçosa e orquestrada

O podcaster André Brandt criticou a cantora por atribuir a responsabilidade de suas atitudes a uma questão externa. "Tem toda uma preparação. Vai passar tudo o que tem que falar, as respostas vão estar certinhas na ponta da língua. E é sempre o mesmo discurso: o racismo estrutural. O problema é da nossa sociedade, não é dela. A sociedade é que a corrompeu."

Dieguinho ironizou também Wanessa por querer alegar que o período que passou no Big Brother não reflete sua história - ou ao menos parte dela. "Se ela não era nos 55 dias de BBB, o que é que a gente viu? Quem era aquela pessoa? Não tem como desqualificar a pessoa que foi no BBB. Ela tem que admitir que foi aquela pessoa e meter a desculpa do final, mas sem tirar as vírgulas a que a gente assistiu."

André: Fernanda joga mais para quem está fora que para quem está no BBB

O desempenho de Fernanda, 32, no BBB 24 (Globo) foi pauta da edição desta sexta-feira (15) do programa Central Splash. Dieguinho Schuneg e André Brandt, convidado da noite, trocaram impressões sobre a sister e as chances de ela chegar à final.

André avalia que o jogo de Fernanda no Big Brother é muito mais externo do que interno. "Ela joga muito mais para nós, que estamos aqui fora, do que lá dentro. É muito bom vê-la na esteira, conversando consigo mesma, fazendo aquele monólogo maravilhoso dela. É como nós no Twitter, falando que vamos fazer e acontecer, quando estamos de pijama em casa."