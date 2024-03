Marion abre boca de sacola e entrega segredo chocante para destruir Antenor

Nas próximas cenas de "Paraíso Tropical", Marion conta para Olavo que Antenor ofereceu dinheiro para Taís separar Daniel e Paula. Olavo pergunta a Marion sobre Urbano e conclui que Bebel o conheceu no casamento de Fred. Antenor coloca Lutero no lugar de Vasconcelos. Olavo sonda se Taís pode ser sua aliada.

Dinorá fica triste ao ver Gustavo beijando Gilda. Camila se comove com a possibilidade de Fred querer ajudar o pai, sem que ela saiba. Olavo diz a Lutero que vai derrubar Daniel usando o fundo de pensão.

Marion conta para Bebel que Olavo vai para Angra com Alice e a aconselha a ficar com Urbano. Ana Luísa chega de surpresa para visitar Antenor. Ana Luísa diz a Antenor que será madrinha de Daniel ao lado de Lucas. Gustavo diz a Dinorá que vai dar entrada nos papéis do divórcio.